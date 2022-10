Jobs After 10th: 10वीं के बाद चाहिए 20 से 30 हजार तक की नौकरी, तो करें ये शॉर्ट टर्म कोर्स

Jobs After 10th, 10th Pass Jobs, Course After 10th, Course for 10th Pass: 10वीं पास युवाओ के लिए करिअर के ढेरों ऑप्शन (career options after 10th) मौजूद हैं. जिन छात्रों ने 10वी के बाद किसी कारण से अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की है, और नौकरी करना चाहते हैं तो, आज के समय में कई तरह से शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहे हैं जिन्हे करने के बाद आप अपने करियर को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि इन कोर्स को करने के लिए ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ती है. इन कोर्स के बाद आप अलग-अलग क्षेत्र में शुरुआत से 10 से 15 हजार तक की नौकरी कर सकते हैं. अपने करियर में हर कोई ग्रोथ करना चाहता है. लेकिन कभी-कभी छात्र आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे में शॉर्ट टर्म कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते है .

डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी (Diploma in Stenography):

छात्र डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं. स्टेनोग्राफी के लिए सरकारी भर्तियां भी निकलती रहती हैं. आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं. इस कोर्स में स्टेनोग्राफी के साथ ही कम्प्यूटर और टाइपिंग सिखाई जाती है. जिसके बाद किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में शुरुआती तौर पर 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है.

डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स (Diploma in Fine Arts):

यह एक सर्टिफिकट कोर्स है. जिसे 10वी के बाद कर सकते हैं. यह कोर्स 6 महीने से एक साल की अवधि के लिए होते हैं. इस कोर्स को करने के बाद ग्राफिक डिजाइनर, आर्ट टीचर, फ्लैश एनिमेटर, आर्ट लायसन ऑफिसर जैसी पोस्ट पर काम कर सकते हैं. छात्र 25 से 30 हजार रुपए में इस कोर्स को कर सकते हैं. इस फील्ड में डिग्री भी ले सकते है.

डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया (Diploma in Multimedia) :

इसे 12वीं पास छात्र भी कर सकते हैं. यह 6 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स होता है. इस कोर्स को करने के बाद एनिमेटर ग्राफिक डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं.

डिप्लोमा इन आर्ट टीचर (Diploma in Art Teacher):

ये 6 महीने का कोर्स होता है. इस कोर्स में छात्रों को पढ़ाने के तरीके सिखाए जाते हैं. ये कोर्स 10वीं पास के लिए एक अच्छा विकल्प है. जो छात्र टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं. उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है. प्राइवेट संस्थानों में इस कोर्स की डिमांड ज्यादा रहती है.

