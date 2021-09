JPSC Admit Card 2021: सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

JPSC Prelims Admit Card 2021: झारखंड लोक सेवा आयोग, JPSC 19 सितंबर 2021 को कम्‍बाइंड सिविल सर्व‍िस एग्‍जाम (CCE 2021) का आयोजन करने वाला है. इसके लिये आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 19 सितंबर को परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से चार बजे तक होगी. जिन उम्‍मीदवारों JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिये (JPSC Civil Services Prelims Exam 2021) आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

JPSC Civil Services Prelims Admit Card: ऐसे करें डाउनलोड

1. JPSC की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाएं.

2. वहां दिये गए लिंक ‘Click here to download Admit Card for Combined Civil Services (P.T.) Examination-2021 ,Advt. No.01/2021’ पर क्‍ल‍िक करें.

3. नया पेज खुलेगा.

4. एडमिट कार्ड के लिए लॉग इन करें.

5. अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर, जन्‍म तिथि और अन्‍य विवरण भरें.

6. आपका एडमिट कार्ड स्‍क्रीन पर आ जाएगा. उसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

डायरेक्‍ट लिंक

इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये 252 उम्‍मीदवारों की नियुक्‍त‍ि की जाएगी. उम्‍मीदवारों का चयन प्रारंभिक और मुख्‍य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार होगा. उम्‍मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 40% अंक हासिल करना होगा. इसके बाद ही उन्‍हें मुख्‍य परीक्षा और इंटरव्‍यू के लिये योग्‍य माना जाएगा.

