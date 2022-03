KPSC: कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट पदों के लिए जारी की कट ऑफ, करें चेक

KPSC assistant first division assistant cut off list released: कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) ने विभिन्न विभागों में सहायक और प्रथम श्रेणी सहायक (assistant and first division assistant) (HK) 2019 पदों के लिए अंतिम कट ऑफ सूची kpsc.kar.nic.in पर जारी की है. जिन लोगों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, वे केपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना सेलेक्शन स्टेटस जांच सकते हैं.

केपीएससी कर्नाटक सहायक, प्रथम श्रेणी सहायक (एच) 2019 कट-ऑफ सूची कैसे डाउनलोड करें

-kpsc.kar.nic.in पर जाएं.

-‘व्हाट्स न्यू सेक्शन’ के तहत नोटिफिकेशन के लिए पहले लिंक पर क्लिक करें और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए यूआरएल का इस्तेमाल करें.

-सूची डाउनलोड करें और अपनी चयन स्थिति जांचें.

केपीएससी ने 18 मार्च को इन पदों के लिए अनंतिम चयन सूची जारी की थी. हाल ही में, कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) ने ग्रुप सी के तहत जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर और हेल्थ इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए 410 वैकेंसी को अधिसूचित किया.

जानें किस पोस्ट के कितने पद हैं: जूनियर इंजीनियर (89), इलेक्ट्रीशियन (12), वाटर सप्लाई ऑपरेटर (89), हेल्थ इंस्पेक्टर (57) और असिस्टेंट वाटर सप्लाई ऑपरेटर (163).

KPSC Assistant Recruitment 2019: final cut-off लिस्ट यहां क्लिक कर करें चेक

