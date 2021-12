LinkedIn: नौकरी की तलाश कर रहे युवा ध्यान दें, ऐसे करें जॉब सर्च

LinkedIn, LinkedIn In Hindi, How To Search Jobs in Linkedin: प्रोफेशनल कार्यों और नौकरी की तलाश के लिए LinkedIn एक प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट है. वर्तमान परिवेश में नौकरी ढूंढना एक मुश्किल कार्य है. ऐसे में लिंक्डइन की मदद से युवा आसानी से रोजगार तलाश (How To Search Jobs in Linkedin) सकते हैं. LinkedIn ने युवाओं की सुविधा बढ़ाते हुए अपना प्लेटफॉर्म अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध करा दिया है. इससे पहले यह केवल अंग्रेजी भाषा में था. जिससे कि हिंदी पट्टी के युवा जिनकी अंग्रेजी कमजोर है उन्हें इसे चलाने में मुश्किल आती थी.

लेकिन अब ऐसे युवा भी LinkedIn की मदद से आसानी से नौकरी ढूंढ सकेंगे जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है. लिंक्ड इन में कैसे अकाउंट बनाएं, कैसे अपने संपर्क बढ़ाएं और कैसे नौकरी ढूंढे (How To Search Jobs in Linkedin), इसके आसान स्टेप्स नीचे दिए जा रहे हैं.

How To Create a Linkedin Account: ऐसे बनाएं अकाउंट

-सबसे पहले लिंक्डइन की वेबसाइट www.linkedin.com पर जाएं

-उसके बाद साइन अप या नया अकाउंट खोलें के ऑप्शन पर क्लिक करें और नए पेज पर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

-मोबाइल नंबर दर्ज करते ही आपसे नंबर वेरिफिकेशन का विकल्प मांगा जाएगा. आप एसएमएस के जरिए या कॉल के जरिए उसे वेरीफाई कर सकते हैं.

-पिन डालते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा. इसके बाद आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर प्रोफाइल बनाने की प्रक्रिया पूरी करें.

-आप लिंक्डइन पर अपना कार्य अनुभव साझा कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को एक रिज्यूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी प्रोफाइल में ‘संपादित करें’ के ऑप्शन पर जाकर ‘नई जॉब खोजें’ पर टिक लगा दें. इसके बाद आप नए रोजगार की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे एवं इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट कर अपना नेटवर्क बढ़ा सकेंगे. जिससे की जॉब ढूंढने में आसानी होगी.

