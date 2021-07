Sarkari Naukri : रक्षा मंत्रालय में एमटीएस सहित कई पदों के लिए भर्तियां, 10वीं, 12वीं पास करें आवेदन

नई दिल्ली. रक्षा मंत्रालय ने ट्रेड्समैन मेट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, मैटेरियल असिस्टेंट, एमटीएस, फायरमैन और 255(i) एबीओयू ट्रेड्समैन मेट के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इसके तहत कुल 458 रिक्त पद भरे जाने हैं. इन पदों के लिए 21 से 28 वर्ष आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन ऑफलाइन करना है. आवेदन फॉर्म भारतीय सेना की वेबसाइट indianarmy.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है. यह भर्ती विज्ञापन 10 जुलाई को जारी किया गया था. आवेदन विज्ञापन जारी होने से 21 दिन तक किया जा सकता है.ट्रेड्समैन मेट- 330 पदजोओए- 20 पदमैटेरियल असिस्टेंट- 19 पदएमटीएस- 11फायरमैन- 64 पद255(i) एबीओयू ट्रेड्समैन- 14 पदट्रेड्समैन मेट- 10वीं पास होना चाहिए.जोओए- 12वीं पास होना चाहिए.मैटेरियल असिस्टेंट- किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए.एमटीएस-10वं पास होना चाहिए.फायरमैन- 10वीं पास होना चाहिए.ट्रेड्समैन मेट- लेवल-1 (18000/- to Rs. 56900/-)जोओए- लेवल-2 (19900/- to Rs. 63200/-)मैटेरियल असिस्टेंट- लेवल-5 (29200/- to Rs. 92300/-)एमटीएस- लेवल-1 (18000/- to Rs. 56900/-)फायरमैन- लेवल-2 (19900/- to Rs. 63200/-)जोओए- कंप्यूटर पर न्यूनतम 35 शब्द और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की दर से टाइपिंग स्पीड.फायरमैन- 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड के भीतर. 2.7 मीटर चौड़ी खाईं कूदना. 63.5 किलोग्राम के एक व्यक्ति को लेकर 96 सेकेंड में 183 मीटर जाना. हाथ और पैर के सहारे तीन मीटर की वर्टिकल रस्सी पर चढ़ना.ट्रेड्समैन मेट- - 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड के भीतर. 50 किलोग्राम वजन के साथ 100 सेकेंड में 200 मीटर भागना.