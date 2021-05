मध्य प्रदेश सिविल जज, एमपीसीजे परिणाम 2021 (MPCJ Result 2021) प्रारंभिक परीक्षा के लिए घोषित कर दिया गया है. उम्मीदवार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in से परिणाम, उत्तर कुंजी और कट ऑफ की जांच कर सकते हैं.MPCJ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 20 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी. मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करने का डायरेक्‍ट लिंक नीचे साझा किया गया है. एमपीसीजे परिणाम 2021 के अनुसार, कुल 1942 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है.जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर चयन सूची में उपलब्ध है, वे मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं. एमपी सिविल जज मेन्स परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी बाद में अधिसूचित की जाएगी. एमपीसीजे परिणाम 2021 को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करें.1. रिजल्‍ट, कटऑफ और उत्‍तर कुंजी देखने के लिये उम्‍मीदवारों को मध्‍य प्रदेश हाई कोई की आधिकारि‍क वेबसाइट mphc.gov.in पर जाना होगा.2. वहां दिये गए लिंक ‘Result of online prelims of m.p.civil judge class-ii (entry level) exam-2019 (phase-ii) along with application form for mains exam’ पर क्‍ल‍िक करें. यह लिंक होमपेज पर मौजूद है.3. भविष्‍य की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए MPCJ Result 2021 की हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखें.शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करना होगा. उम्मीदवार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी और कट ऑफ अंक भी देख सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा के एमपीसीजे परिणाम 2021 के बारे में अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए वेबसाइट देखें.