MPPEB Jobs: ग्रुप II सब-ग्रुप 3 की 344 वैकेंसी, आवेदन शुरू, फीस से योग्यता तक देखें सभी डिटेल

MPPEB Group 2 application begins: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) ने ग्रुप II, सब-ग्रुप 3 के तहत स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और अन्य बैकलॉग पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 5 दिसंबर, 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

MPPEB Group 2 : आवेदन फॉर्म में बदलाव, एग्जाम डेट

आवेदक 21 नवंबर से 10 दिसंबर, 2022 तक अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे. भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 344 पदों को भरना है. परीक्षा 10 फरवरी, 2023 को दो शिफ्ट्स में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी.

MPPEB Group 2 application begins: उम्र सीमा

अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 1 जनवरी, 2022 को 45 वर्ष है.

MPPEB Group 2 application begins: आवेदन शुल्क

अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस देनी होगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये लागू है.

MPPEB Group 2 application begins: वैकेंसी के लिए आवेदन के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर, “Online Form -Group-2 (Sub Group -3)swachhta nirikshak, chemist and other equivalent direct and backlog post Combined Recruitment Test – 2022 Start From 21/11/2022” पर क्लिक करें.

-अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.

-आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें.

-फीस पे करें और आवेदन जमा करें.

-फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

official notification.

Direct link अप्लाई करने के लिए

ये भी पढ़ें-

Sarkari Naukri LIVE UPDATE: रेलवे, पुलिस, शिक्षा विभाग, सभी जगह निकली हैं भर्तियां, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका

Suryakumar Yadav Education: क्रिकेट की पिच पर धूम मचाने वाले सूर्यकुमार, पढ़ाई में हीरो या जीरो?

Tags: Government jobs