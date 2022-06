MPSC Group C Result 2022 Declared: MPSC ने जारी किया ग्रुप C प्रीलिम्स का रिजल्ट, ये रहा चेक करने का Direct Link

MPSC Group C Result 2022 Declared: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ग्रुप C के सर्विसेज कंबाइंड प्रीलिम्स परीक्षा 2021 का प्रीलिम्स रिजल्ट (MPSC Group C Result 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (MPSC Group C Exam) के लिए शामिल हुए हैं, वे MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (MPSC Group C Result 2022) चेक कर सकते हैं. महाराष्ट्र ग्रुप सी सेवा संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में कुल 21075 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.mpsc.gov.in/downloadFile/english पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (MPSC Group C Result 2022) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (MPSC Group C Result 2022) देख सकते हैं. प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार महाराष्ट्र ग्रुप-सी सर्विसेज कंबाइंड पोस्ट्स के लिए मेन्स परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. आयोग (MPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर महाराष्ट्र ग्रुप-सी सर्विसेज संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षा 2021 के लिए श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी जारी किए हैं.

MPSC Group C Result 2022 ऐसे करें चेक

MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsconline.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध लिंक Adv.No.269/2021 Maharashtra Group-C Services Combined Preliminary Examination 2021 – Tax Assistant – Announcement regarding result’ पर क्लिक करें.

एक PDF फाइल खुलेगी.

अपना MPSC Group C Result 2022 चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सहेजें.

