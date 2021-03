MPSC Pre Exam Answer Key : पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर-की जारी, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने प्रारंभिक परीक्षा-2020 की आंसर-की जारी कर दी है. अभ्यर्थी एमपीएससी की वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर आंसर-की के जरिए अपने उत्तर चेक कर सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा 21 मार्च को आयोजित की गई थी. आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार यह भती प्रक्रिया महाराष्ट्र सबऑर्डिनेट सर्विेसेस की नॉन-गजटेड ग्रुप-बी पोस्ट के 806 रिक्त पदों को भरने के लिए हो रही है. इसमें 475 पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, 52 असिस्टेंट सेलेक्शन ऑफिसर के लिए और 64 पद राज्य टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हैं.-सबसे पहले महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं-इसके बाद होम पेज पर मौजूद ‘State Services Preliminary Examination - 2020 - Paper-1 - Answer key’ and ‘State Services Preliminary Examination - 2020 - Paper-2 - Answer key’ given under ‘Latest Updates’ लिंक पर क्लिक करें-आंसर की की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी-इस फाइल को डाउनलोड कर लें-आंसर चेक करें और यदि कोई जवाब गलत हो जो ऑब्जेक्शन सबमिट करें-अब आंसर-की का प्रिंट आउट भी निकाल लेंप्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शमिल होंगे. इसमें छह पेपर अनिवार्य होते हैं. पेपर-01 और पेपर-02 भाषा के होते हैं. जबकि पेपर-03, पेपर-04, पेपर-05 और पेपर 06 जनरल स्टडीज के होते हैं. एमपीएससी की मुख्य परीक्षा में कोई वैकल्पिक विषय नहीं होते.मराठी और अंग्रेजी (निबंध और अनुवाद, ग्रामर/कंप्रिहेंशन) के पेपर 100-100 अंकों के होते हैं. भाषा के पहले पेपर के लिए जहां तीन घंटे का समय मिलता है वहीं दूसरे पेपर के लिए एक घंटे का. अन्य सभी पेपर 150-150 अंकों के होते हैं. प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए 02 घंटे का समय मिलता है. बता दें कि पहला पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है. जबकि अन्य सभी पेपर बहुविकल्पीय होते हैं.