नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD ने ऑफिस अटेंडेंट के लिए नाबार्ड ग्रुप सी रिजल्ट 2020 को मेन और प्रीलिम्स परीक्षा के लिए परिणाम घोषित कर दिया है. नाबार्ड ने इसके साथ ही दोनों परीक्षाओं के लिये कटऑफ भी जारी किए हैं परीक्षा में शामिल होने वाले उम्‍मीदवार NABARD Group C office attendant exam का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर चेक कर सकते हैं. परीक्षा परिणाम के लिये डायरेक्‍ट लिंक भी यहां नीचे दिया गया है.बता दें कि नाबार्ड ने 2 फरवरी 2020 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी और मुख्‍य परीक्षा का आयोजन 14 मार्च 2020 को हुआ. NABARD Group C Result 2020 ऑनलाइन चेक करने के लिये उम्‍मीदवारों को नीचे बताए गए स्‍टेप्‍स को फॉलो करना होगा.1. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्‍चर एंड रूरल डेवलपमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.2. होमपेज पर दिये गए हेडर मेनू में करियर नोटिस सेक्‍शन में जाएं.3. वहां “Recruitment of Office Attendant in Group 'C' in Subordinate Service” पर क्‍ल‍िक करें.4. अब NABARD Group C Result 2020 या स्‍कोर कार्ड लिंक पर क्‍ल‍िक करें.5. अपने रजिस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्‍चा कोड के जरिये लॉगइन करें.6. NABARD Group C Result 2020 चेक करें और डाउनलोड कर, उसका प्रिंटआउट लें.नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट प्रीलिम्स और मेन्स का रिजल्ट और कट-ऑफ लिस्ट 10 जून 2021 तक ऑनलाइन उपलब्ध होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे क्लोजर डेट से पहले अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें.