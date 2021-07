Banking Jobs: नैनीताल बैंक में है 150 पदों पर वैकेंसी, ग्रेजुएट्स फटाफट करें आवेदन

नैनीताल बैंक ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्कों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. उपरोक्त पदों के लिए कुल 150 रिक्तियों की घोषणा की गई है. बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल होगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को शामिल होने के समय एक वर्ष की अवधि के लिए दो लाख रुपये का क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना होगा. यदि उम्मीदवार निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने से पहले इस्तीफा दे देता है या सेवा छोड़ देता है, तो उसे बैंक को बांड की राशि का भुगतान करना होगा.ग्रेजुएशन या पोस्‍ट ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंक के साथ पास होने वाले उम्‍मीदवार इन पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही उनके पास कंप्‍यूटर की जानकारी होनी चाहिए.इन पदों के लिये 21 से 27 साल के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं.1. उम्‍मीदवारों को नैनीताल बैंक की वैबसाइट पर जाना होगा.2. आगे “Recruitment/ Results" पर क्‍ल‍िक करें.3. “Notification for Engagement of Management Trainees and Recruitment ofClerks in the Bank” लिंक में ऑनलाइन रजिस्‍टर टैब पर जाएं4. अब यहां अपना नाम, कांटैक्‍ट नंबर, ईमेल आईडी और अन्‍य पर्सनल डिटेल भरें.5. प्रोवीजनल रजिस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो बना है उसे सुरक्षित रखें और आगे के लिये प्रोसीड करें.6. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरें और प्रोसेसिंग फीस 1500 रुपये का भुगतान करें.7. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें भविष्‍य के लिये.प्रबंधन प्रशिक्षु को एक वर्ष के लिए 30,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा, हालांकि, प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद, उन्हें 36,000 रुपये का मूल वेतन और भत्ते मिलेंगे.मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्कों दोनों के लिए लिखित परीक्षा 2 घंटे 25 मिनट की होगी. कुल 200 प्रश्न रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, सामान्य जागरूकता (बैंकिंग के विशेष संदर्भ के साथ), कंप्यूटर ज्ञान, मात्रात्मक योग्यता से पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न का एक अंक का वेटेज होगा, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एकचौथाई अंक काटे जाएंगे.