AAO admit card 2022 released: ओडिशा में सहायक कृषि अधिकारी पद पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी

Odisha Public Service Commission: ओडिशा लोक सेवा आयोग (Odisha Public Service Commission, OPSC) ने सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer, AAO) के पद पर भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी किया है. परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार ओपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ओपीएससी AAP लिखित परीक्षा 10 जुलाई को दो शिफ्ट्स में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगी.

ओपीएससी एएओ एडमिट कार्ड 2022: कैसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर, “Download Admission Certificate & Instructions to Candidates for the Written Examination scheduled to be held on 10.07.2022 for Special Recruitment to the Posts of Asst. Agriculture Officer (Advt. No. 27 of 2021-22)” पर क्लिक करें.

-अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉग इन करें.

-हॉल टिकट चेक करें और डाउनलोड करें, हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

OPSC AAO admit card डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

