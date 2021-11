OIL Junior Assistant: ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया जूनियर असिस्टेंट का एडमिट कार्ड

नई दिल्ली. OIL Junior Assistant: ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. ओआईएल में जूनियर असिस्टेंट के 120 पदों के लिए ओआईएल क्लर्क भर्ती आयोजित की जा रही है. चुने जाने वाले कैंडिडेट्स असम और अरुणाचल प्रदेश के उत्पादन और अन्वेषण क्षेत्रों में दूरस्थ / दूर-दराज के OIL प्रतिष्ठानों में काम करेगा.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-oil-india.com पर जाएं.

-होम पेज पर “Careers” टैब पर क्लिक करें

– वहां दिए लिंक “Download Admit Card” against Download Admit card for the Post Code JAC12021 (Advertisement No. HRAQ/REC-WP-B/2021-02 dated 01/07/2021 पर क्लिक करें.

-लॉग इन डिटेल दर्ज करें.

-हॉल टिकल डाउनलोड करें.

OIL Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन सीबीटी परीक्षा में प्राप्त नंबरों के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा 100 नंबरों की होगी और समय दो घंटे का होगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

OIL Recruitment 2021: महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि – 1 जुलाई 2021

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि – 15 अगस्त 2021

आधिकारिक वेबसाइट – www.oil-india.com

