इंडियन ऑयल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आज Oil India Technician Result 2021 जारी कर दिया है. लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्‍मीदवार अपना परिणाम Oil India की आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर देख सकते हैं. इसके अलावा इस डायरेक्‍ट लिंक पर भी अपना रिजल्‍ट देख सकते हैं. जिन पदों के लिये परिणाम घोषित किए गए हैं, उनमें तकनीशियन, सहायक तकनीशियन, सहायक मैकेनिक और सहायक ऑपरेटर शामिल हैं. उम्मीदवार अपनी संबंधित श्रेणियों में प्रोवीजनल रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची देख सकेंगे. पोस्टकोड -AMA12017 के लिए तकनीशियन लिखित परीक्षा पास कर ली है, उन्‍हें आधिकारिक संचार के माध्यम से ट्रेड टेस्ट (स्टेज- II) के शेड्यूल के बारे में सूचित किया जाएगा.ऑयल इंडिया टेक्‍नीशियन रिजल्‍ट 2021 (Oil India Technician Result 2021) चेक करने के लिये यहां नीचे दिये गए डायरेक्‍ट लिंक पर भी क्‍ल‍िक कर सकते हैं.1. ऑयल इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.2. होमपेज पर दिये गए करियर मेनू में जाएं और रिजल्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें.3. एक नया पेज खुलेगा.4. दिये गए लिंक “Results for Various Technical Posts in Grade-V & VII (videAdvertisement dated 18/10/2017) at Field Headquarters, Oil India Limited,Duliajan. Click Here to View Details of above Results” पर क्‍ल‍िक करें.5. रिजल्‍ट स्‍क्रीन पर आ जाएगा. Oil India Technician Result 2021 डाउनलोड करें और अपना परिणाम चेक करें.6. डाउनलोड करने के बाद रिजल्‍ट का प्रिंटआउट भी जरूर ले लें.इस सूची में उन सभी के नाम शामिल हैं, जिन्‍होंने क्‍वालिफाई किया है. बता दें कि क्‍वालिफाई करने के लिये लिखित परीक्षा में उम्‍मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक लाने की आवश्‍यकता होती है.