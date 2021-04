OPSC ACF, Forest Ranger Result: ACF और फॉरेस्ट रेंजर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, जानिए कब होगा फिजिकल टेस्ट

नई दिल्ली. ओडिशा लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक अधिकारी (ACF) और फॉरेस्ट रेंजर भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी अपने नतीजे आयोग की वेबसाइट opsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा का आयोजन 20 से 31 दिसंबर 2019 को हुआ था. परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को अब फिजिकल टेस्ट देना होगा.नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फिजिकल टेस्ट मुख्य वन संरक्षक अधिकारी भुवनेश्वर में लेंगे. हालांकि अभी एसीएफ के फिजिकल टेस्ट की तिथि घोषित नहीं की गई है. आयोग इसकी घोषणा अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करके करेगा. टेस्ट के लिए कुल 202 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है.-सबसे पहले ओडिशा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट opsc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर ही Roll List of Candidates Selected for Physical Test-Recruitment to the Post of Asst. Conservator of Forests & Forest Ranger in Odisha Forest Service Cadre(Advt. no. 22 of 2018-19) लिंक मिलेगा.- इस लिंक के सामने view pdf पर क्लिक करें.-फाइल डाउनलोड हो जाएगी.-इसमें अपने रोल नंबर सर्च कर सकते हैं.ओडिशा लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में लेक्चरर पदों के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है. परीक्षा 18 अप्रैल को दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक होगी. इसका आयोन कटक स्थित इंदिरा गांधी वुमंस कॉलेज में होगा.