OPSC असिस्टेंट सॉइल कंजरवेशन ऑफिसर इंटरव्यू लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक

OPSC Assistant Soil Conservation Officer Interview list: ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) ने Assistant Soil Conservation Officer के पद पर चयन के लिए दस्तावेज़ सत्यापन और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की है. उम्मीदवार लिस्ट डाउनलोड करने और अपनी योग्यता की स्थिति जांचने के लिए opsc.gov.in पर जा सकते हैं.

इन उम्मीदवारों को provisionally चुना गया है. जिसका अर्थ है कि उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन और साक्षात्कार के दौर के लिए क्वालीफाई करना होगा.

ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट–opsc.gov.in पर जाएं

-‘What’s New’ सेक्शन के तहत, ‘Roll list of shortlisted candidates for Document Verification and Interview Notice – Recruitment to the Post of Assistant Soil Conservation Officer’ पर क्लिक करें.

-पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और रोल नंबर का उपयोग करके अपनी योग्यता की स्थिति की जांच करें.

-इसे सेव कर लें.

-भर्ती अभियान का उद्देश्य Assistant Soil Conservation Officer class 2 (Group B) के लिए ओडिशा मृदा संरक्षण सेवा में 92 वैकेंसी को भरना है.

