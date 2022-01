OSSC answer key: जूनियर असिस्टेंट 2019 के पदों के लिए आंसर की जारी

OSSC answer key: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने जूनियर सहायक 2019 मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार 23 जनवरी, 2022 तक अपने रोल नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके आपत्तियां दर्ज सकते हैं. कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा (सीबीआरई) 17 जनवरी, 2022 को आयोजित की गई थी.

नोटिस में कहा गया है कि अन्य माध्यमों से उठाई गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. केवल दिए गए लिंक में दर्ज आपत्तियों पर विचार किया जाएगा.

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर, “Link for Inviting Objection on Model Answer Key for Main Written Examination for recruitment to the post of Junior Assistants under GA & PG (Rent) Department & OSSC-2019” लिंक पर क्लिक करें.

-अपने लॉगिन विवरण सबमिट करें.

-उत्तर कुंजी जांचें और डाउनलोड करें.

-भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

यहां से दर्ज करें आपत्ति

