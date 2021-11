OSSC: कंप्यूटर ऑपरेटर कम स्टोर कीपर मेन्स रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली. OSSC Computer Operator cum Store Keeper Mains result: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने कंप्यूटर ऑपरेटर कम स्टोर कीपर मेन्स का परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in से अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं. मुख्य परीक्षा में कुल 171 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है. शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदक कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए उपस्थित होने के लिए एलिजिबल हैं.

स्किल टेस्ट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा. मुख्य लिखित परीक्षा 3 अक्टूबर को दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक आयोजित की गई थी.

परिणाम डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं

-होमपेज पर, “List of Candidate Shortlisted for Computer Skill Test for the Post of Computer Operator-Cum-Store Keeper-2016.” पर क्लिक करें.

-रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा

-परिणाम की जांच करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें

कुल 33 पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. आवेदन 21 अक्टूबर 2016 से 20 नवंबर 2016 तक आमंत्रित किए गए थे. अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

