OSSC Revised Mains Exam Schedule 2022: OSSC कंबाइंड ऑडिटर पोस्ट-2019 मुख्य परीक्षा की संशोधित तिथि जारी, यहां करें चेक

OSSC Revised Mains Exam Schedule 2022: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने कंबाइंड ऑडिटर पोस्ट-2019 मुख्य परीक्षा की संशोधित तिथि जारी कर दी है. अभ्यर्थी OSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी संशोधित परीक्षा तिथि चेक कर सकते हैं. संयुक्त लेखा परीक्षक परीक्षा-2019 प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य के लिए योग्य होंगे.

बता दें कि पहले इस परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी 2022 को किया जाना था. जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार अब मुख्य परीक्षा का आयोजन 19 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक किया जाएगा. अभ्यर्थी इस परीक्षा से संबंधि अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जारी परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं.

OSSC Revised Mains Exam Schedule 2022: ऐसे चेक करें संशोधित शेड्यूल

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए Notice Regarding re-scheduled of Examination for the Post of Combined Auditor-2019 के लिंक पर क्लिक करें.

3.संशोधित परीक्षा शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

4.अब उसे डाउनलोड करें.

यहां क्लिक कर चेक करें संशोधित परीक्षा शेड्यूल

यह भी पढ़ें –

OSSC Junior Librarian Admit Card 2022: जूनियर लाइब्रेरियन मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

Police Constable Exam 2022: फरवरी में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा, जानें डिटेल

Tags: Exam dates, Exam news, Government jobs, Jobs news