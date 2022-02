OSSC SI PET Admit Card 2022: SI PET का एडमिट कार्ड 11 फरवरी को होगा जारी, यहां देखें शेड्यूल

OSSC SI PET Admit Card 2022: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने आबकारी उप-निरीक्षक शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. एडमिट कार्ड 11 फरवरी 2022 को जारी किया जाएगा. जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस संबंध में OSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है.

जारी शेड्यूल के अनुसार पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी 2022 से 17 फरवरी 2022 तक किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन कोरोना प्रोटोकाल के तहत किया जाएगा. सभी अभ्यर्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क लगाए गए अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

OSSC SI PET Schedule 2022:ऐसे चेक करें शेड्यूल

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए What’s New सेक्शन में जाएं.

3.यहां दिए गए Notice Regarding Physical Standard Measurement & Physical Test for the post of Sub-Inspector Excise-2019. के लिंक पर क्लिक करें.

4.पीईटी शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5.अब उसे डाउनलोड करें.

यहां क्लिक कर देखें शेड्यूल

यह भी पढ़ें –

OSSC Answer Key 2022: जूनियर लाइब्रेरियन मुख्य परीक्षा की आंसर-की जारी, इस Direct Link से करें चेक

KPTCL Recruitment 2022: बिजली विभाग ने निकाली इंजीनियर पदों पर बंपर भर्तियां, इस तारीख तक करें आवेदन

Tags: Exam dates, Exam news, Government jobs, Jobs