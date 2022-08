Patna High Court Steno Result 2022 Declared: पटना हाई कोर्ट ने जारी किया स्टेनो का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Patna High Court Stenographer Result 2022 Declared: पटना हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट (Patna High Court Stenographer Result 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे Patna High Court की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (Patna High Court Stenographer Result 2022) चेक कर सकते हैं. फाइनल रिजल्ट (Patna High Court Stenographer Result 2022) कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के अनुसार तैयार किया गया है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://patnahighcourt.gov.in/getfile/NjM5OA पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (Patna High Court Stenographer Result 2022) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट (Patna High Court Stenographer Result 2022) देख सकते हैं. कुल 275 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता प्राप्त किए थे, जिसमें अंग्रेजी शॉर्टहैंड-कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शामिल थे. चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे.

Patna High Court Stenographer Result 2022 ऐसे करें चेक

Patna High Court की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “The final result for appointment to the post of Stenographer under Advertisement no.PHC/01/2022 for Stenographer Recruitment Examination, 2022” लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

स्क्राउल करके Patna High Court Stenographer Result 2022 में अपना नाम देखें.

Patna High Court Stenographer Result 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

