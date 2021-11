PBSSD Admit Card 2021 Released: जारी हुआ PBSSD 2021 का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

PBSSD Admit Card 2021 Released: पश्चिम बंगा सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट (PBSSD) ने जिला परियोजना प्रबंधक (DPM), उप-विभागीय परियोजना प्रबंधक (SDPM), ब्लॉक स्तर के कर्मचारी (BLS) के पदों के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड (PBSSD Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (PBSSD Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे PBSSD की आधिकारिक वेबसाइट pbssd.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (PBSSD Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा (PBSSD Exam 2021) 20 और 21 नवंबर को आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.pbssd.gov.in/recruitment/genarate पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (PBSSD Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (PBSSD Admit Card 2021) देख सकते हैं. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड (PBSSD Admit Card 2021) के साथ एक फोटो आईडी लाना होगा.

PBSSD Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

PBSSD की आधिकारिक वेबसाइट pbssd.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘व्हाट्स न्यू’ सेक्शन के तहत,”admit card link of written exam for SPM, DPM, SDPM, BLS and PADEO posts” लिंक पर क्लिक करें.

उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और अन्य क्रेडेंशियल सबमिट करें.

स्क्रीन पर PBSSD Admit Card 2021 दिखाई देगा.

PBSSD Admit Card 2021 डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.