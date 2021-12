PPSC JE Answer Key 2021: जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, इस Direct Link से करें चेक

pePPSC JE Answer Key 2021: पंजाब लोक सेवा आयोग ने (PPSC) जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. अभ्यर्थी PPSC की आधिकारिक वेबसाइट ppsc.gov.in के जरिए इसे चेक कर सकते हैं. जारी प्रोविजनल आंसर-की पर अभ्यर्थी 23 दिसंबर 2021 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2021 को किया गया था.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर https://ppsc.gov.in/usermanual क्लिक कर भी आंसर-की चेक कर सकते हैं.

बता दें कि प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद आयोग फाइनल आंसर-की जारी करेगा. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च 2021 से शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी.

PPSC JE Answer Key 2021: ऐसे करें चेक

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ppsc.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए Public Notice Regarding Filing Of Objections In The Answer 3.Key For Various Posts Of Junior Engineer Mechanical In Various Departments Of Government Of Punjab Updated 20-12-2021 के लिंक पर क्लिक करें.

4.अब ANSWER KEY ALL SETS UPDATED 20-12-2021 के लिंक पर क्लिक करें.

5.आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

6.अब उसे डाउनलोड करें.

यहां देखें नोटिफिकेशन

Tags: Answer Keys, Exam news, Jobs news