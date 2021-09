PSSSB Patwari Admit Card 2021: मेन एग्जाम 5 Sep को, एडमिट कार्ड जारी

नई दिल्ली. PSSSB Patwari Admit Card 2021: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने (Punjab Subordinate Services Selection Board, PSSSB) पटवारी एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिया है. ये एडमिट कार्ड पटवारी, जिलादार और सिंचाई बुकिंग क्लर्क के पद के लिए जारी किया गया है. मुख्य परीक्षा 5 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली है. उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र एसएसएसबी पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रीलिम्स के लिए क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. PSSSB पटवारी एडमिट कार्ड 2021 परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है. भर्ती का उद्देश्य 1152 पदों के लिए वैकेंसी को भरना है. आवेदन संख्या, जन्म तिथि का उपयोग करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

PSSSB पटवारी एडमिट कार्ड 2021 ऐसे डाउनलोड करें

-पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर उपलब्ध ‘करंट न्यूज’ सेक्शन में जाएं.

-“Download Admit Card for the Second Stage Written Test Dated 05/09/2021 (Sunday) for the Post of Patwari, Ziladar and Irrigation Booking Clerk (Advertisement No. 01/2021)” का चयन करें.

-लॉग इन करने के लिए आवेदन संख्या, लिंग, जन्म तिथि और सुरक्षा कोड दर्ज करें.

-एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

विभिन्न विभागों में वैकेंसी की कुल संख्या पटवारी के लिए 1090, सिंचाई बुकिंग क्लर्क के लिए 26, जिलादारों के लिए 32 और पीडब्लूआरएमडीसी में जिलादारों के लिए 4 है.

प्रीलिम्स परिणाम 22 अगस्त, 2021 को घोषित किया गया था. पीएसएसएसबी पटवारी भर्ती 2021 के लिए प्रीलिम्स परीक्षा में 2.5 लाख छात्र उपस्थित हुए थे.

