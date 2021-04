PSSSB Result: सुपरिंटेंडेंट, वेलफेयर ऑफिसर और पीओ भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट

नई दिल्ली. पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर भर्ती के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी अपने रिजल्ट पंजाब एसएसएसबी की वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. यह भर्ती प्रक्रिया कुल 48 रिक्त पदों के लिए चल रही है. बोर्ड ने वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और अंक भी जारी कर दिए हैं.- सबसे पहले पंजाब एसएसएसबी की वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं- होम पेज पर करंट न्यूज सेक्शन में 23-04-2021 - Click Here to View the Result of Assistant Superintendent/Probation Officer/Welfare Officer (Advt No. 03 of 2020) !!NEW! लिंक पर क्लिक करें- अब एक नया पेज ओपन होगा- यहां रिजल्ट सेक्शन में फिर से 23-04-2021 - Click Here to View the Result of Assistant Superintendent/Probation Officer/Welfare Officer (Advt No. 03 of 2020) !!NEW! लिंक पर क्लिक करें- अब एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- इसमें अपना नाम और रोल नंबर सर्च करके अंक भी चेक कर सकते हैं- इसे भविष्य के लिए डाउनलोड भी कर लेंपंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है. इसकी परीक्षा दो मई को होनी थी. बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, पटवारी, जिलदार और सिंचाई बुकिंग क्लर्क के 1152 रिक्त पदों को भरने के लिए 02 मई 2021 को आयोजित होने वाली पंजाब पटवारी परीक्षा अब स्थगित कर दी गई है. नई एग्जाम डेट की सूचना जल्द दी जाएगी.