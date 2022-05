PSSSB Result 2022 : क्लर्क भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी, मार्क्स भी चेक करें

PSSSB Result 2022 : पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने क्लर्क भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है. पीएसएसएसबी क्लर्क भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 दिसंबर 2021 को किया गया था. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. पीएसएसएसबी क्लर्क भर्ती परीक्षा 2021 के जरिए क्लर्क के 3169 रिक्त पदों पर भर्ती होगी. इसमें क्लर्क आईटी और क्लर्क अकाउंटेंट के पद शामिल हैं. क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2021 से 26 नवंबर 2021 तक हुई थी.

ऐसे डाउनलोड करें क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

– सबसे पहले पीएसएसएसबी की वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं

– इसके बाद ‘ 02-05-2022 – Result of the Written Exam dated 11/12/2021 for the posts of Clerk Accounts (Advertisement No. 19/2021)’ or ‘Result of the Written Exam dated 11/12/2021 for the posts of Clerk I.T. (Advertisement No. 18/2021)’ or ‘ Result of the Written Exam dated 12/12/2021 for the posts of Clerk (Advertisement No. 17/2021) (Combined/Normalized merit of Morning and Evening Shift Exam) ‘ लिंक पर क्लिक करें

– अब पीएसएसएसबी क्लर्क भर्ती परीक्षा रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें

– अब उम्मीदवार इसमें अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं. इसमें मार्क्स भी दिए गए हैं.

