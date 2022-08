Punjab Govt Jobs 2022 : पंजाब मास्टर कैडर भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें

Punjab Govt Jobs 2022 : पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड (Punjab ERB) ने मास्टर कैडर पदों पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. उम्मीदवार पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट educationrecruitmentboard.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र की डिटेल जानकारी परीक्षा तिथि से एक दिन पहले पता चलेगी. इसके लिए उन्हें इस वेबसाइट पर दोबारा विजिट करना होगा. बता दें कि पंजाब मास्टर कैडर भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन 21 अगस्त, 28 अगस्त, 4 सितंबर और 18 सितंबर को किया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

– सबसे पहले पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड की वेबसाइट educationrecruitmentboard.com पर जाएं

– होम पेज पर , ‘Click here to download Admit Card for written exam for Master Cadre Posts’ लिंक मिलेगा

– अब इस पर क्लिक करने पर लॉग इन क्रेडेंशियल मांगा जाएगा

– रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करके सबमिट करें

– अब एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा

– इसका प्रिंट आउट निकाल लें

