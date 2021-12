Railway Group C Recruitment 2021: रेलवे में ग्रुप ‘सी’ के पदों पर बंपर भर्तियां, 10वीं और 12वीं जल्द करें आवेदन

Railway Group C Recruitment 2021: 10वीं और 12वीं पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें युवाओं के लिए अच्छी खबर है. रेलवे ने अपने कई जोन में ग्रुप सी के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों (Railway jobs for 12th pass) के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इन पदों (Railway jobs for 10th pass) के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी परीक्षा के किया जाएगा.

जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत रेलवे ने निकाली हैं. यहां जानिए रेलवे के किन-किन जोन में ग्रुप सी के पदों पर भर्तियां निकाली हैं और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है.

NCR Group C Recruitment 2021:

उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway bharti) ने ग्रुप ‘सी’ के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों (Railway group c bharti 2021) के लिए 26 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी. अभ्यर्थी इन पदों (Railway bharti 2021) के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है. कुल 21 रिक्त पदों पर भर्तियों (Sarkari Naukri 2021) के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://www.rrcpryj.org/Sports-Quota के जरिए इन (Railway group c bharti 2021) पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही नोटिफिकेशन भी (Sarkari Naukri 2021) चेक कर सकते हैं.

Railway Group C Bharti 2021: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों (NCR Group C Recruitment 2021) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है.साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित खेल में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो. वहीं तकनीशियन (III) पद के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास होना अनिवार्य है. अधिक शैक्षणिक योग्यता और भर्ती से संबंधि अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

Central Railway Group C Bharti 2021:

मध्य रेलवे ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों (Railway jobs 2021) के लिए 13 दिसंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है. अभ्यर्थी इन (Railway jobs for 12th pass) पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com के जरिए 27 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. कुल 21 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत लेवल 5/4 & लेवल 3/2 के पदों पर निकाली गई है.

अभ्यर्थी इस लिंक पर https://rrccr.com/PDF-Files/Sports-21-22/Sports_Notif क्लिक कर भर्ती नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

Railway Group C Bharti 2021: आयु सीमा

इन पदों (NCR Group C Bharti 2021) पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अभ्यर्थियों के आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.

Railway Group C Bharti 2021: चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन खेल उपलब्धियों आदि का परीक्षण और मूल्यांकन के अनुसार किया जाएगा.

