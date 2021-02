Sarkari Naukri: राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती के स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

नई दिल्ली. राजस्थान हाई कोर्ट ने ड्राइवर/शोफर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं. इस परीक्षा के तहत राजस्थान हाई कोर्ट में ड्राइवर के कुल 72 पदों पर भर्तियां की जानी हैं. परीक्षा का आयोजन 23 जनवारी 2021 को हुआ था. जबकि आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई से 31 अगस्त 2020 के बीच संपन्न हुई थी.सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाएं.वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें.नया पेज खुलेगा.इस पर RECRUITMENT - Chauffeur for RHC and Driver... पर क्लिक करें.फिर से एक नया पेज खुलेगा.इस पर Notice for declaration of Result of Screening Test for recruitment to the Post of Chauffeur Driver 2020 पर क्लिक करें.अब एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी.अपने रोल नंबर के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं.इसे डाउनलोड करने के साथ प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा. इन टेस्ट में मिले कुल अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी. इसी के अनुसार फाइनल सेलेक्शन होगा.सामान्य वर्ग- 68, सामान्य वर्ग महिला - 46एससी वर्ग- 70, एससी महिला- 56एसटी वर्ग- 69अन्य पिछड़ा वर्ग- 76, पिछड़ा वर्ग महिला- 48अति पिछड़ा- 72इडब्लूएस- 76नोटिफिकेशन के अनुसार जल्द ही सभी अभ्यर्थियों के अंक राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. अभ्यर्थी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग-इन करके डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा जॉब टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल भी हाईकोर्ट की ओर से वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा.