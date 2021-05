Rajasthan CHO Resust: कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिजल्ट जारी, तीन दिन के भीतर करना है जॉइन

नई दिल्ली. राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा पर हो रही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) भर्ती 2020 का रिजल्ट और कटऑफ जारी हो गया है. इसे राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट rajswasthya.nic.in पर चेक किया जा सकता है. चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने रविवार की सुबह अपने रजनकीय आवास पर की. इस मौके पर डॉ. शर्मा ने कहा कि इस वक्त कोरोना महामारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रही है. ऐसे में 7 हजार 353 चयनित सीएचओ को ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित किया जाएगा.सीएचओ भर्ती 2020 के तहत कुल 7810 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. स्क्रीनिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के बाद 7353 पदों के लिए चयन सूची जारी की गई है. मंत्री ने बताया कि शेष 457 पदों पर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाधीन होने के कारण इनका परिणाम बाद में जारी किया जाएगा.- सबसे पहले राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट rajswasthya.nic.in पर जाएं- अब Click Here for Main Website' लिंक पर क्लिक करें- अब एक नई विंडो ओपन होगी- यहां CHO (Community Health Officer) Recruitment -2020’ ‘विज्ञप्ति: CHO भर्ती 2020 की चयन सूची’ पर क्लिक करें- आप ‘NTSP Merit List’ and ‘TSP Merit List’ पर भी क्लिक कर सकते हैं- अब रिजल्ट डाउनलोड कर लेंचिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए कहा कि ये संविदा सीएचओ चयनित अभ्यर्थी मूल रूप से प्रशिक्षित नर्सिग कर्मी एवं आयुर्वेद चिकित्सक हैं और कोरोना महामारी और चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें तत्काल फील्ड में भेजा जा रहा है.उन्होंने कहा कि सभी चयनित अभ्यर्थी आगामी तीन दिनों में आवश्यक रूप से अपनी ड्यूटी पर उपस्थिति देंगे. उन्होंने कहा कि इनके द्वारा सीएचसी पर कोविड काउसलिंग कार्य तथापि डोर टू डोर सर्वे आदि कार्य किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जिलों में कोरोना के एक्टिव केसेज की संख्या के आधार पर कार्य करने के लिए इनकी सेवाएं इनके गृह जिले या इनके पास के जिलों के जिला कलक्टर को सौंपी गई हैं.