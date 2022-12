Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 Released: जारी हुई RSMSSB फॉरेस्टर, फ़ॉरेस्ट गार्ड की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड  

Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 Released: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 12 नवंबर और 13 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://rsmssb.rajasthan.gov.in/page?menuName=ApBuI6wdvnNKC6MoOgFsfXwFRsE7cKLr पर क्लिक करके भी Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022) देख सकते हैं. छात्र किसी प्रश्न पर आपत्ति, यदि कोई हो, तो उठा सकते हैं. आपत्तियां उठाने के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये का भुगतान करना होगा. आपत्ति 22 से 24 दिसंबर 2022 तक बोर्ड की वेबसाइट पर उठा सकते हैं.

RSMSSB ने फॉरेस्टर और फ़ॉरेस्ट गार्ड के पद के लिए 2399 रिक्तियों के लिए राजस्थान फ़ॉरेस्ट गार्ड आंसर की जारी की गई है, जिनमें से 99 फ़ॉरेस्टर के लिए हैं और 2300 रिक्तियाँ फ़ॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए है.

Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 ऐसे करें डाउनलोड

RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 130A’ or ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 130C’ or ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 130D’ or ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 132A’ or ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 132B’ लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी

Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 चेक करें और सेव करें.

Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 का प्रिंटआउट लें.

