RBI Assistant 2023: आरबीआई में कौन और कैसे बन सकता है असिस्टेंट ? नोट कर लें पूरी जानकारी

RBI Assistant 2023 Notification: सरकारी नौकरियों में से बैंक की नौकरी सबसे अच्छी जॉब में से एक मानी जाती है. उसमें भी RBI जैसे सरकारी बैंक में नौकरी पाना तो हर युवा का सपना होता है. ऐसे में सरकारी नौकरी गाइड सीरीज में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आप आरबीआई में असिस्टेंट की नौकरी कैसे पा सकते हैं ((How to Become RBI Assistant)). भर्ती से जुड़ी योग्यता, चयन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी यहां दी जा रही है.

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की ओर से असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है. यह भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होती है. जिसमें पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा एवं दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होती है. ये दोनों परीक्षा क्लियर करने पर उम्मीदवारों को अंत में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है.

RBI Assistant Exam Pattern: परीक्षा पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होती है. जिसके लिए एक घंटे का समय दिया जाता है. इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं. वहीं मुख्य परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं. मुख्य परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं. जिसके लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है.

RBI Assistant Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन

बता दें कि आरबीआई असिस्टेंट भर्ती के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना आवश्यक है. साथ ही ग्रेजुएशन में कम से कम 50 फ़ीसदी अंक होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र 20-28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हांलाकि इसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट भी दी जाती है.

RBI Assistant Notification 2023: आरबीआई असिस्टेंट भर्ती नोटिफिकेशन

आरबीआई हर साल असिस्टेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है. पिछले साल भी तक़रीबन 950 वेकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इस साल आरबीआई असिस्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन मई माह में आने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें-

Sarkari Naukri 2023: शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

Success Story: जेईई मेन्स टॉपर मलय केडिया ने ऐसे हासिल किए 100 पर्सेंटाइल, शेयर किया स्टडी प्लान

Tags: Government jobs, Job