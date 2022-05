RBI Assistant Score Card 2022: आरबीआई असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RBI Assistant Score Card 2022: भारतीय रिजर्व बैंक, RBI ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है. जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं. गौरतलब है कि आरबीआई असिस्टेंट भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 26 एवं 27 मार्च 2022 को किया गया था. वहीं मुख्य परीक्षा 8 मई 2022 को हुई थी.

आरबीआई असिस्टेंट परीक्षा के अंक 23 नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेंगे. स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसके स्टेप्स नीचे दिए जा रहे हैं.

कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

आरबीआई असिस्टेंट स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं. इसके बाद, ‘Recruitment for the Post of Assistant – 2021 – Mark Sheet of Preliminary examination held on March 26-27, 2022’ के लिंक पर क्लिक करें. अब, ‘Click here for a display of marks’ पर जाएं. इसके बाद उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें. परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा. इसके अलावा उम्मीदवार वैकल्पिक रूप से नीचे दी गई डायरेक्ट लिंक से अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

RBI Assistant Score Card 2022 Direct Link To Download

बताते चलें कि आरबीआई असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 950 पद भरे जाएंगे. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक के विभिन्न कार्यालयों में होगी.

ये भी पढ़ें-

RPSC Recruitment 2022 : राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापकों की 417 वैकेंसी, आज से करें आवेदन, जानें योग्यता

Police Bharti 2022 : इस राज्य की रिजर्व पुलिस फोर्स में कांस्टेबल की निकली है भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन

Tags: Government jobs, RBI