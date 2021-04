RBI Office Attendant Admit Card : ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक में ऑफिस अटेंडेट के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. अटेंडेट भर्ती परीक्षा का आयोजन 9 अप्रैल व 10 अप्रैल 2021 को होगा. परीक्षा में रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे. सभी एक-एक अंक के होंगे यानी परीक्षा 120 अंकों की होगी. इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक काट लिए जाएंगे.-सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं-होम पेज पर 'current vacancies' सेक्शन में जाएं-यहां 'call letter' लिंक पर क्लिक करें-अब यहां "Recruitment for the post of Office Attendants (2020) - Online Exam Call Letter and Information Handout" के लिंक पर क्लिक करें.-अब एक नया पेज ओपन होगा, यहां अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल एंटर करके लॉग-इन करें-अब एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा- इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लेंयह भर्ती परीक्षा कुल 841 पदों पर नियुक्तियों के लिए हो रही है. इनमें 454 पद अनारक्षित हैं. 211 पद ओबीसी, 76 ईडब्ल्यूएस, 75 एसटी और 25 एससी के लिए आरक्षित हैं.वेतनमान - 10940-380 (4)-12460- 440(3) -13780-520(3)-15340-690 (2)-16720- 860(4) – 20160 – 1180 (3)- 23700 (20 वर्ष) एवं अन्य भत्ते