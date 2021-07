Sarkari Naukri 2021: आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अभ्यर्थियों की लिस्ट

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफिस अटेंडेट भर्ती 2021 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है. नौ और 10 अप्रैल को परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रोविजनल है. भाषा दक्षता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों का फोटो कैप्चरिंग के जरिए सत्यापन किया जाना बाकी ह्रै.साथ ही अभ्यर्थियों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज हासिल करना होगा. शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को संबंधित प्रोफॉर्मा का एक प्रिंट आउट लेने को कहा गया है. इसे भरने के बाद साथ में प्रमाण पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित फोटो कॉपी लगाकर 22 जुलाई तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में जमा करना है. आरबीआई की इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 841 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं. इनमें 454 पद अनारक्षित हैं. 211 पद ओबीसी, 76 ईडब्ल्यूएस, 75 एसटी और 25 एससी के लिए आरक्षित हैं.-आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in/Scripts/resultsnew.aspx पर जाएं.- अब Recruitment of Office Attendants 2020 – Display of Roll Numbers of Provisionally Shortlisted Candidates लिंक पर क्लिक करें- अब नए पेज पर “Roll numbers of Provisionally Shortlisted Candidates” लिंक पर क्लिक करें- अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी- इसमें अपना नाम और रोल नंबर सर्च करें- इस फाइल को डाउनलोड और प्रिंट आउट भी कर सकते हैं