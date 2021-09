RBI Result 2021: आरबीआई ग्रेड बी भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली. RBI Result 2021: आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी भर्ती परीक्षा के फाइनल नतीजे (RBI Result 2021) जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in के जरिए अपने परिणाम चेक कर सकते हैं. बता दें कि कुल 332 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी.

इन पदों पर भर्तियों के लिए 28 जनवरी 2021 से आवेदन शुरू हुआ था और 15 मार्च 2021 आवेदन की अंतिम तिथि थी. इस भर्ती के तहत दो पेपर हुए थे. पहला पेपर 6 मार्च 2021को हुआ था, जिसे नतीजे 13 मार्च 2021 को जारी किए गए थे. वहीं दूसरा पेपर का रिजल्ट मई 2021 में जारी गया था. अब फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है.

RBI Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं.

होम पेज पर दिए गए Current Vacancies सेक्शन में जाएं.

यहां रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

अब Result of Officers in Grade B (DR) (GEN), (DEPR) and (DSIM) PY-2021 के लिंक पर क्लिक करें.

अब रिजल्ट चेक करें और उसे डाउनलोड करें.

