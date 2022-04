RBI Result : आरबीआई असिस्टेंट भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 8 मई को होगी मुख्य परीक्षा

RBI Result : भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई असिस्टेंट भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. आरबीआई ने अपनी वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर प्रारंभिक परीक्षा में पास उम्मीदवारों की लिस्ट अपलोड की है. आरबीआई असिस्टेंट भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 मार्च 2022 को किया गया था. प्रारंभिक परीक्षा में पास उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं. नोटिस के अनुसार, आरबीआई असिस्टेंट भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन 8 मई 2022 को किया जाएगा.

ऐसे चेक करें आरबीआई असिस्टेंट भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट

– सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं

– अब रिजल्ट सेक्शन में जाएं

– अब ‘Result of online Preliminary examination held on March 26 & 27, 2022 for Recruitment of Assistant- PY 2021’ लिंक पर क्लिक करें

– अब ‘Roll Numbers of provisionally selected candidates’ लिंक पर क्लिक करें

– अब पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें

-अब इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें

ये भी पढ़ें

Bank of India Recruitment 2022: बैंक ऑफ इंडिया में निकली है ऑफिसर पदों पर बंपर भर्ती, इस तारीख से करें अप्लाई

National Apprenticeship Mela 2022: 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 700 जगहों पर होगा आयोजन

Tags: Government jobs, Jobs in india, Jobs news