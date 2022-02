REET Level 1 Cut off List: रीट लेवल 1 की कट ऑफ लिस्ट जारी, यहां करें चेक

REET Level 1 Cut off List, REET Result: राजस्थान शिक्षा विभाग ने रीट लेवल 1 की पहली कट ऑफ लिस्ट (REET Level 1 Cut off List) जारी कर दी है. कुल पदों से दो गुना उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है. यानी कि कुल 31,000 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनकी 15500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट reetbser21.com या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट (REET Level 1 Cut off List) डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि रविवार रात रीट लेवल 1 की कट ऑफ लिस्ट (REET Level 1 Cut off List) जारी की गई. जिसके लिए कार्यालय अवकाश के दिन भी खुला रहा. फिलहाल कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च अंतिम तक उम्मीदवारों को शिक्षक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है.

इससे पहले रीट परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर 2021 को राज्य भर में कराया गया था. जिसके माध्यम से कुल 32000 शिक्षक के पदों पर भर्ती की जानी है.

