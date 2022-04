Released! CG Vyapam Patwari Admit Card 2022: CG Vyapam ने जारी किया पटवारी का एडमिट कार्ड, डाउनलोड में हो दिक्कत, तो इस नंबर पर करें संपर्क 

Released! CG Vyapam Patwari Admit Card 2022: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने पटवारी का एडमिट कार्ड (CG Vyapam Patwari Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (CG Vyapam Patwari Exam 2022) के लिए शामिल हो रहे हैं, वे CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (CG Vyapam Patwari Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इन लिंकों पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (CG Vyapam Patwari Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी एडमिट कार्ड (CG Vyapam Patwari Admit Card 2022) देख सकते हैं. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र से संबंधित कोई समस्या है तो वह हेल्पलाइन नंबर 077-2972780 या मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं.

CG Vyapam Patwari Admit Card 2022 Direct Link 1

CG Vyapam Patwari Admit Card 2022 Direct Link 2

CG Vyapam Patwari Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद होमपेज पर दिए गए ‘एडमिट कार्ड’ सेक्शन में जाएं.

उस लिक पर क्लिक करें, जहां ‘ पटवारीप्रशिक्षणचयन परीक्षा (RDP22)- 2022 हेतु प्रवेश पत्र’ the click on ‘पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा (RDP22)- 2022 Server Link 1’ or ‘पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा (RDP22)- 2022 Server Link 2’ लिखा हो.

अपना आवश्यक विवरण दर्ज करें.

आपका CG Vyapam Patwari Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

CG Vyapam Patwari Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

