RPSC Admit Card 2022 : असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी

RPSC Admit Card 2022 : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर (ASO) भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. आरपीएससी एएसओ भर्ती परीक्षा 8 जुलाई 2022 को होगी. एएसओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड उम्मीदवार राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आरपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, एएसओ की कुल 218 वैकेंसी है. इसमें से 75 वैकेंसी नॉन टीएसपी और 15 टीएसपी एरिया के लिए है.

ऐसे डाउनलोड करें आरपीएससी एएसओ एडमिट कार्ड 2022

– सबसे पहले आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

– अब एडमिट कार्ड लिंक ‘Admit Card for Asst. Stats. Off (Eco. And Stats.) 2021’ पर क्लिक करें

– अब ‘Asst. Statistical Officer 2021’ पर जाएं और ‘Get Admit Card’ पर क्लिक करें

– अब आरपीएससी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें

– अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें

