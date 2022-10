RPSC ASO Result 2022 Declared: RPSC ने जारी किया ASO 2022 का रिजल्ट, यहां आसानी से करें चेक

RPSC ASO Result 2022 Declared: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASO) का रिजल्ट (RPSC ASO Result 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा (RPSC ASO Exam 2022) के लिए शामिल हुए थे, वे RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (RPSC ASO Result 2022) चेक कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा (RPSC ASO Recruitment Exam) 8 जुलाई को आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/Result पर क्लिक करके भी RPSC ASO 2022 का रिजल्ट (RPSC ASO Result 2022) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी रिजल्ट (RPSC ASO Result 2022) देख सकते हैं. इस परीक्षा (RPSC ASO 2022 Exam) में कुल 449 उम्मीदवारों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालीफाई किए हैं.

RPSC ASO Result 2022 ऐसे करें चेक

RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Result Preamble and Cut Off Marks (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) for Asst. Statistical Officer – 2021” लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

आपका RPSC ASO Result 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

RPSC ASO Result 2022 चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें.

