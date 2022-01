RPSC Asst Prof Exam 2020 Results: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पर rpsc.rajasthan.gov.in जारी, ऐसे करें चेक

RPSC Asst Prof Exam 2020 Results: राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट (RPSC Asst Prof Exam 2020 Results) जारी कर दिया है. फिलॉसफी एवं एंटोंमोलॉजी पदों के लिए चयनित कैंडीडेट्स की लिस्ट आयोग के आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी की गई है. भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाली उम्मीदवार वेबसाइट पर विजिट कर एवं अपनी क्रेडेंशियल दर्ज कर रिजल्ट (RPSC Asst Prof Exam 2020 Results) चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार नीचे दिए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यह रिजल्ट अभी केवल टेंटेटिव हैं.

RPSC Asst Prof Exam 2020 Results: कैसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं. इसके बाद ‘लेटेस्ट अपडेट’ टैब पर क्लिक करें. नया पेज खुलेगा जहां उपलब्ध ‘Result Cut-off Marks for Asst. Professor (College Edu.) Exam – 2020’ link for Philosophy or Agriculture (Entomology) Subjects)’ पर क्लिक करें. अब एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट दी जाएगी. उसे डाउनलोड करें और अपना स्कोर चेक करें.

बता दें कि पदों के लिए कुल 6 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. जिनमें तीन फिलासफी और तीन एग्रीकल्चर विषय के लिए चयनित किए गए हैं. इन उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित होना होगा.

ये भी पढ़ें-

BSF Recruitment 2022: BSF में इन पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10वीं पास करें आवेदन

Sarkari Naukri 2022 : यूपीएससी से रेलटेल तक, इस सप्ताह हैं ये 5 बड़ी नौकरियां

Tags: Government teacher job, RPSC Results