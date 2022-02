RPSC Interview Admit Card 2022: RPSC ने जारी किया इंस्पेक्टर सहित इन पदों के लिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

RPSC Interview Admit Card 2022: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स पद के लिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के जरिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इन पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन 18 फरवरी 2022 को किया जाएगा.

इंटरव्यू का आयोजन कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत किया जाएगा. इंटरव्यू संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं. इंटरव्यू के समय अभ्यर्थियों को जारी कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. अभ्यर्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया है.

RPSC Interview Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें डाउनलोड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in

3.होम पेज पर दिए गए New Icon10/02/2022 – Interview Letter for the post of––Inspector Factories and Boilers, Factories and Boilers Inspection Deptt. (Adv No.12/2019-20 Date 05-03-2020) के लिंक पर क्लिक करें.

4.यहां मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.

5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

6.अब उसे डाउनलोड करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

यह भी पढ़ें –

10th Pass Govt Jobs 2022 : छावनी, भारतीय तटरक्षक और डाक विभाग 10वीं पास के लिए बंपर सरकारी नौकरियां

Indian Railway Recruitment 2022: 10वीं पास भारतीय रेलवे में इन पदों पर बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, बस करना होगा ये काम, होगी अच्छी सैलरी

Tags: Employment News, Exam date, Exam news, Government jobs