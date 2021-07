RPSC RAS 2018 Result : आरएएस भर्ती परीक्षा में मुक्ता ने किया टॉप, महिलाओं का रहा दबदबा

दूसरे स्थान पर टोंक के मनमोहन शर्मा, तीसरे पर जयपुर की शिवक्षि खण्डल रही हैं.

RPSC Result 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2018 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. यह भर्ती प्रक्रिया 980 पदों के लिए चल रही थी. टॉप 5 में तीन महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है. News18Hindi

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. यह भर्ती प्रक्रिया 980 पदों के चल रही थी. अभ्यर्थी अपने नतीजे राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं. आयोग ने रिजल्ट के साथ अभ्यर्थियों की मेरिट भी जारी कर दी है. आयोग ने रिजल्ट जारी करने के साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है.



आरएएस भर्ती 2018 में पहले स्थान पर झुंझुनूं की मुक्ता राव, दूसरे स्थान पर टोंक के मनमोहन शर्मा, तीसरे पर जयपुर की शिवक्षि खण्डल रही हैं. वहीं, चौथे स्थान पर झुंझनू से निखिल कुमार, पांचवें स्थान पर जयपु़र से वर्षा शर्मा रही हैं. इस तरह टॉप 5 में तीन महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है. इसके अतिरिक्त छठें स्थान पर जयपुर से यशवंत मीना, सातवें पर अलवर से रवि कुमार गोयल, आंठवे स्थान पर जालोर के बीनू देवल, नौवें पर टोंक के विकास प्रजापत और 10वें स्थान पर नागौर के सिद्धार्थ संधू रहे हैं.



ऐसे चेक करें आरएएस भर्ती 2018 का फाइनल रिजल्ट



- सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट /rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं

- होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन में जाएं

- यहां Final Result (After Interview) of Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. Exam - 2018 (NTSP/TSP लिंक मिलेगा

- इस पर क्लिक करें

- अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी

- इसमें अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं



3 साल से अटकी थी भर्ती प्रक्रिया

आरएएस / आरटीएस- 2018 परीक्षा की साक्षात्कार प्रक्रिया कोर्ट में विचाराधीन के कारण अटकी हुई थी. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएस-2018 की मुख्य परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा में पास उम्मीदवारों के डेढ़ गुना उम्मीदवार पास किये गए थे. इन परिणामों से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने न्यूनतम अंक तय करने और साक्षात्कार में दो गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का आदेश दिया था.

