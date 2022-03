RPSC RAS Main 2021 Admit Card : आरएएस मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RPSC RAS Main 2021 Admit Card : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2021 (RAS Main 2021) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 20 और 21 मार्च को करेगा. परीक्षा का आयोजन राज्य के सभी संभागीय जिला मुख्यालयों पर होगा. परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी.

फोटो युक्त पहचान पत्र जरूरी

आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ज्ञात होना चाहिए कि परीक्षा देने जाते समय अपने साथ एडमिट कार्ड के अलाव फोटो युक्त पहचान पत्र भी लेकर जाना जरूरी है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

– सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ पर जाएं.

– अब Important Links के सेक्शन में Admit Card for Raj. State and Sub. Services Comb. Comp Exam (Mains) – 2021 लिंक पर क्लिक करें.

– अब RAJ. STATE AND SUB. SERVICES COMB. COMP EXAM 2021 बटन पर क्लिक करें.

– अब Get Admit Card पर क्लिक करें

– अब Main Exam सेलेक्ट करें और अप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि आदि एंटर करके Get Admit Card क्लिक कर दें.

– अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट कर लें.

