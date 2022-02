RPSC SI Exam result 2021 : राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, जानें कितना रहा कटऑफ

RPSC SI Exam result 2021 : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है. एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं. राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में शामिल हुए उम्मीदवार अपने मार्क्स आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास हुए होंगे वे अब फिजिकल एफिसियंसी टेस्ट यानी पीईटी में शामिल होंगे. एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट

– सबसे पहले आरपीएससी की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं

– अब 24/12/2021 – Result Preamble and Cutoff Marks(For Physical Efficiency Test) Of Sub Inspector Comb. Comp. Exam 2021’ लिंक पर क्लिक करें

– अब राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के रिजल्ट की पीडीएफ फाइल ओपन होगी

– अब अपना रोल नंबर सर्च कर लें इसमें

राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का कटऑफ

पुरुष

जनरल टीएसपी – 168.20

एससी टीएसपी- 168.20

एसटी टीएसपी जनरल-155.06

महिला अभ्यर्थी

जनरल टीएसपी- 159.05

एसटी टीएसपी- 155.06

विधवा कैटेगरी

जनरल टीएसपी- 168.20

डीवी पोस्ट कैटेगरी

जनरल टीएसपी-168.20

