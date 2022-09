RRB Group D Exam 2022: आरआरबी ग्रुप डी फेज 5 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ये रही डायरेक्ट लिंक

RRB Group D Exam City Slip 2022: रेलवे भर्ती बोर्ड, RRB ने ग्रुप D भर्ती के तहत आयोजित की जा रही 5वें चरण की परीक्षा के लिए इंटीमेशन यानी एग्जाम सिटी स्लिप रिलीज कर दिया है. जिसके बाद 5वें चरण की परीक्षा में उपस्थित होने जा रहे उम्मीदवार आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइटों से परीक्षा शहर की स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि उनका एग्जाम किस शहर में होगा.

गौरतलब है कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के 5वें चरण की परीक्षा 6 से 11 अक्टूबर 2022 तक चलेगी. जिसके लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से चार दिन पहले यानी 2 अक्टूबर तक रिलीज किए जाएंगे. फिलहाल उम्मीदवार इन स्टेप्स से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

अब मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध, ‘The link for Exam City Slip for CBT Phase -V of CEN RRC 01/2019 (Level-1): Click Here for Exam City Slip Link for CBT Phase-V’ पर जाएं.

इसके बाद नया पेज खुलेगा, जहां पर अपना आवेदन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करें.

एग्ज़ाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी. उसे डाउनलोड कर लें.

वैकल्पिक रूप से सिटी स्लिप डाउनलोट करने के लिए इस लिंक https://rrb.digialm.com//EForms/configuredHtml/32341/78081/login.html पर जाएं. बताते चलें कि भर्ती परीक्षा के माध्यम से रेलवे में ग्रुप D के 1,03,769 पद भरे जाएंगे. उम्मीदवार अन्य डिटेल के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर विजिट करें.

Tags: RRB jobs, RRB Recruitment