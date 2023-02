RRB Group D salary: रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी के पदों पर कितना वेतन मिलता है, क्या है चयन प्रक्रिया

RRB ग्रुप- D रेलवे मंत्रालय के मिलने वाली केन्द्रीय सरकारी जॉब है. ग्रुप- D एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों को वेतन के अलावा अन्य लाभ और भत्ते भी मिलते हैं, जैसे- यात्रा भत्ता, मुफ्त ट्रेन यात्राएं इत्यादि.

RRB ग्रुप-डी का वेतन इन-हैंड (RRB Group D Salary In-Hand): RRB ग्रुप D का वेतन 18000/- रु. के आरंभिक भुगतान के साथ 7th CPC Pay मैट्रिक्स के लेवल 01 में होगा. इसमें अन्य भत्ते भी स्वीकार्य होंगे. भत्तों और उपलब्धियों को जोड़ने के बाद कुल वेतन 22,000 – 25,000 रु./- की सीमा में होगा. अगर वेतनमान की बात करें तो यह प्रतिमाह 5,200-20,200 रुपये, ग्रेड पे 1800 रुपये, मूल वेतन 18,000 रुपये, एचआरए 4320 से 3060, सकल वेतन सीमा (लगभग) 35,380 से 22,500 के अलावा यात्रा भत्ता भी मिलेगा.

साथ ही आपको दैनिक भत्ता, 8 किलोमीटर से ज्यादा पर माइलेज भत्ता, परिवहन भत्ता, अवकाश के मामले में मुआवजा, नाइट ड्यूटी के लिए भत्ता, निर्धारित वाहन भत्ता और ओवरटाइम भत्ता भी मिलता है.

रेलवे ग्रुप-डी का जॉब प्रोफाइल (Job Profile of Railway Group D Posts): इस पोस्‍ट पर रहकर आप पटरियों के देखभालकर्ता या सहायक के रूप में कार्य करेंगे. आपके कार्य में पटरियों, रेलवे कोच, डिपार्टमेंट, स्टोर इत्यादि का रखरखाव शामिल होगा. आपका कार्य आपको मिलने वाली पोस्ट पर निर्भर करेगा.

ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में प्रमोशन(Promotion From Group D to Group C): ग्रुप-सी में जाने के लिए होने वाले लिखित परीक्षा में रेलवे कर्मचारी के कामकाजी ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक पेपर को दो भागों ‘A’ और ‘B’ में विभाजित किया गया है. भाग ‘A’ अंग्रेजी भाषा का और भाग ‘B’ अंकगणित एवं मुख्य रूप से रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान के माध्यम से बुद्धिमत्ता और प्रवीणता का सामान्य मानक स्तर जांचने के लिए है. ये पेपर हिंदी/अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं.

ग्रुप-सी में जाने के लिए अन्य जरूरी योग्यता :

टेक्निकल: APWI(25%), Key man/ Key mate

(33 1/3%, skilled posts in S&T(50%), फायरमैन A (25%)

नॉन-टेक्निकल: अकाउंट क्लर्क (25%),

पर्सनल ब्रांच क्लर्क(25%) कॉमर्शियल क्लर्क

(33 1/2%), TC(33 1/2%), Train Clerk(33 1/2%),

Timekeepers(33 1/2%),Fuel checkers(33 1/2%),

Store clerks(33 1/2%), Markers(100%).

1)मिनिस्ट्रियल कैडर में ग्रुप D स्टाफ से ग्रुप ‘C’ पदों पर पदोन्नति के लिए टाइपिंग की स्पीड 30 w.p.m. अंग्रेजी में या 25 w.p.m. हिंदी में आवश्यक है. हालांकि, प्रोविजनल आधारित ट्रेनिंग पर पदोन्नति की अनुमति दी जा सकती है.

2)पहले प्रयास में असफलता के मामले में कर्मचारियों को क्वालीफाई का दूसरा मौका दिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

Government Job: बिहार सरकार देगी ग्रेड ‘‘वन’’ की नौकरी, सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा, जानें किसे मिलेगा मौका

Paper Leak: नकल पर नकेल लगाने अध्यादेश को मंजूरी, आजीवन कारावास से 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान

Tags: RRB jobs, RRB Recruitment