RRB NTPC Revised Result 2021-22 : आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 का रिवाइज रिजल्ट जारी

RRB NTPC Revised Result 2021-22 : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है. आरआरबी ने एनटीपीसी सीबीटी-1 स्कोर कार्ड लिंक और कटऑफ भी जारी कर दिया है. साथ ही सीबीटी-2 के लिए सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के लिस्ट की पीडीएफ फाइल भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 का आयोजन 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2022 तक किया गया था.

आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज्ड रिजल्ट आरआरबी की रीजनल वेबसाइट्स पर अपलोड किया गया है. जैसे कि आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी जम्मू, आरआरबी तिरुवनंतपुरम, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी अजमेर आदि.

नोटिस के अनुसार, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-2 का आयोजन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा मई 2022 में किए जाने की उम्मीद है. सही समय पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-2 का शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे.

रिजल्ट पर हो गया था विवाद

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 का रिजल्ट जनवरी 2022 में जारी हुआ था. लेकिन इसको लेकर विवाद हो गया था. अभ्यर्थियों का कहना था कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 7 लाख अभ्यर्थियों की बजाए 7 लाख रोल नंबर का सेलेक्शन कर लिया था. जिसके चलते कई अभ्यर्थी बाहर हो गए थे. जबकि कई ऐसे थे कि जिनका चयन एक से अधिक पदों के लिए हो गया था.

ऐसे चेक करें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 का रिवाइज्ड रिजल्ट

– सबसे पहले आरआरबी की रीजनल वेबसाइट पर जाएं जैसे कि – rrbsecunderabad.gov.in

– अब रिजल्ट लिंक ‘CEN No.01/2019 (NTPC) – Click for Updates/Results of CBT-1, Candidates shortlisted for CBT-2’ पर क्लिक करें

– अब ‘2 – Link to view scorecard of 1st stage CBT (Live from 30.03.2022). CEN No. 01/2019 (NTPC posts)’ पर क्लिक करें

– अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 रिजल्ट 2021 डाउनलोड करें

