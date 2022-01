RRB NTPC CBT 2 Group D New Exam Date: RRB NTPC, ग्रुप D भर्ती परीक्षा हो सकता है रिशिड्यूल, अप्रैल-मई तक करना पड़ेगा इंतजार

RRB NTPC CBT 2 Group D New Exam Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) छात्रों का पक्ष और गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरी परीक्षा (RRB NTPC CBT 2 Group D Exam Date) को रिशिड्यूल किया जाएगा. छात्रों द्वारा अपने पक्ष को रखने के लिए 16 फरवरी तक का समय दिया गया है. वहीं रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) द्वारा गठित की गई कमेटी को 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. ऐसे में संंभावना जताई जा रही है कि परीक्षा (RRB NTPC CBT 2 Group D New Exam Date) के लिए छात्रों को अप्रैल-मई तक का इंतजार करना पड़ सकता है.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) की केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना सीईएन 01/2019 के प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रिजल्टों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं और शंकाओं को देखने के लिए एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया गया है. उम्मीदवार अपनी चिंताओं और सुझावों को ईमेल आईडी rrbcommittee@railnet.gov.in पर कमेटी को दर्ज करा सकते हैं.

RRB के सभी अध्यक्षों को भी अपने मौजूदा चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने, इन शिकायतों को संकलित करने और कमेटी को भेजने का निर्देश दिया गया है. मालूम हो कि सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) का द्वितीय चरण CBT 15 फरवरी 2022 से शुरू हो रहा है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों और प्रोडक्शन इकाइयों में गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के तहत 35281 रिक्तियों की भर्ती के लिए RRB NTPC CBT 1 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण जारी किया था.

